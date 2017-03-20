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19:07 (мск), источник: Газета.Ру

СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в «Евровидении-2017», сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен
Василий Грицак
глава СБУ

Ранее в СБУ пояснили, что выступление Самойловой в июне 2015 года на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму является нарушением постановления правительства Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию полуострова.

Юлия Самойлова назвала смешными угрозы со стороны Украины не допустить ее до участия в музыкальном конкурсе.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
СБУ подготовила документ о запрете въезда на Украину Юлии Самойловой
20:27 (мск)© Ньюстюб
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