ЕС предоставит Украине 600 млн евро сразу после выделения транша МВФ, — Порошенко

«Хочу подчеркнуть, что никто нас не остановит на пути реформ. Нам пытались отдельные политиканы вместе с нашими внешними врагами поставить подножку по принятию решений по МВФ. Почему это так важно? Это не просто миллиард долларов, которые нужны стране как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь ЕС, где мы также выполнили все критерии, которая уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанке, — это 600 млн евро дополнительных средств», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко также сказал, что все средства, полученные Украиной от Международного валютного фонда (МВФ), хранятся в золотовалютных резервах государства.