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19:35 (мск), источник: РБК - Украина

ЕС предоставит Украине 600 млн евро сразу после выделения транша МВФ, — Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина получит 600 миллионов евро помощи от Евросоюза после получения транша Международного валютного фонда в 1 млрд долларов. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития.

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«Хочу подчеркнуть, что никто нас не остановит на пути реформ. Нам пытались отдельные политиканы вместе с нашими внешними врагами поставить подножку по принятию решений по МВФ. Почему это так важно? Это не просто миллиард долларов, которые нужны стране как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь ЕС, где мы также выполнили все критерии, которая уже поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанке, — это 600 млн евро дополнительных средств», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко также сказал, что все средства, полученные Украиной от Международного валютного фонда (МВФ), хранятся в золотовалютных резервах государства.

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