КС вернул суд присяжных для пожилых мужчин

Дело было рассмотрено без публичных слушаний, а решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Таким образом, КС прислушался к доводам жителя Ростова Виктора Лабусова, осужденного за двойное убийство. Ранее он настаивал на рассмотрении своего дела коллегией присяжных, но получил отказ, поскольку совершил преступление в 66 лет.

По закону, мужчины от 18 до 65 лет и женщины, старше 18 лет, обвиняемые в совершении такого же преступления, при аналогичных условиях не только имеют право на рассмотрение их дела судом присяжных, но и могут выбрать либо суд присяжных, либо коллегию из трех судей.

Лабусов посчитал, что такая ситуация противоречит конституционному принципу равенства, гарантируемому всем, независимо от пола, расы и национальности, и обратился в Конституционный суд.

КС прислушался к доводам Лабусова и постановил вернуть суд присяжных пожилым мужчинам.

Дело Лабусова направлено на пересмотр.