КС вернул суд присяжных для пожилых мужчин
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ постановил вернуть возможность выбора суда присяжных мужчинам, достигшим 65-летнего возраста.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ постановил вернуть возможность выбора суда присяжных мужчинам, достигшим 65-летнего возраста.
Дело было рассмотрено без публичных слушаний, а решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.
Таким образом, КС прислушался к доводам жителя Ростова Виктора Лабусова, осужденного за двойное убийство. Ранее он настаивал на рассмотрении своего дела коллегией присяжных, но получил отказ, поскольку совершил преступление в 66 лет.
По закону, мужчины от 18 до 65 лет и женщины, старше 18 лет, обвиняемые в совершении такого же преступления, при аналогичных условиях не только имеют право на рассмотрение их дела судом присяжных, но и могут выбрать либо суд присяжных, либо коллегию из трех судей.
Лабусов посчитал, что такая ситуация противоречит конституционному принципу равенства, гарантируемому всем, независимо от пола, расы и национальности, и обратился в Конституционный суд.
КС прислушался к доводам Лабусова и постановил вернуть суд присяжных пожилым мужчинам.
Дело Лабусова направлено на пересмотр.