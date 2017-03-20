Следственный комитет намерен объявить Юревича в розыск

«Следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего губернатора Челябинской области (2010−2014 годы) Михаила Юревича. Ему инкриминируется часть 6 статьи 290 (получение взятки), часть 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 (подстрекательство к клевете) УК», — сообщила Петренко.

По ее словам, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

«Кроме того, экс-губернатор, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда (Федор Вяткин. — Прим. АН “Доступ”), которая прозвучала в декабре 2012 года в эфире Первого канала, а в ноябре 2013 опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы», — уточнили в СК.

Там добавили, что на допросы к следователю 17 и 20 марта Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.

Напомним, бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).

Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с апреля 2010 года. В январе 2014 года он написал заявление об отставке «по собственному желанию».