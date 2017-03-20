Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Названа самая счастливая страна в мире
В России поменяют расчет квартплаты
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
20:04 (мск), источник: РБК

Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии

В Министерстве обороны опровергли информацию зарубежных СМИ о строительстве в районе города Эфрина на северо-западе Сирии новой военной базы, сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Никаких планов развертывания на территории Сирии новых российских военных баз нет», — говорится в сообщении Минобороны.

Фоторепортаж
Освобожденная Пальмира

В военном ведомстве уточнили, что около Эфрина будет размещено отделение Российского центра примирения в районе соприкосновения отрядов курдов и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии. Задачей этого отделения станет предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.

Ранее о том, что Россия построит новую базу в Сирии, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Редура Халиля. Собеседник агентства уточнял, что российские военные уже прибыли на бронемашинах в район новой базы в районе города Эфрина.

Полковник запаса и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский пояснял РБК, что речь идет об организации учебного центра по подготовке курдских подразделений ​народной самообороны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь