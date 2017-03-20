Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
В Министерстве обороны опровергли информацию зарубежных СМИ о строительстве в районе города Эфрина на
В Министерстве обороны опровергли информацию зарубежных СМИ о строительстве в районе города Эфрина на
«Никаких планов развертывания на территории Сирии новых российских военных баз нет», — говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что около Эфрина будет размещено отделение Российского центра примирения в районе соприкосновения отрядов курдов и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии. Задачей этого отделения станет предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.
Ранее о том, что Россия построит новую базу в Сирии, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Редура Халиля. Собеседник агентства уточнял, что российские военные уже прибыли на бронемашинах в район новой базы в районе города Эфрина.
Полковник запаса и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский пояснял РБК, что речь идет об организации учебного центра по подготовке курдских подразделений народной самообороны.