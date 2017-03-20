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21:36 (мск), источник: Noi.md

Спикер парламента не удивлен задержанием Болбочану

Председатель парламента Андриан Канду не удивлен задержанием бывшего депутата Юрия Болбочану по делу о «шпионаже в пользу России и измене Родине».

Источник: Noi.md

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер сказал, что, в силу занимаемой должности, обладает «определенной информацией, в том числе секретной».

«Исходя из этого, я не удивлен тем, что случилось. Тем не менее, я воздержусь от комментариев, предоставляя возможность высказаться по этому поводу следственным органам. Насколько мне известно, они планируют пресс-конференцию по этому поводу», — отметил Канду.

Бывший депутат парламента РМ Болбочану задержан 18 марта по делу о шпионаже в пользу России и измене Родине. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

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