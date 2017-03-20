Спикер парламента не удивлен задержанием Болбочану
Председатель парламента Андриан Канду не удивлен задержанием бывшего депутата Юрия Болбочану по делу о «шпионаже в пользу России и измене Родине».
Председатель парламента Андриан Канду не удивлен задержанием бывшего депутата Юрия Болбочану по делу о «шпионаже в пользу России и измене Родине».
Об этом он заявил на
Отвечая на вопросы журналистов, спикер сказал, что, в силу занимаемой должности, обладает «определенной информацией, в том числе секретной».
«Исходя из этого, я не удивлен тем, что случилось. Тем не менее, я воздержусь от комментариев, предоставляя возможность высказаться по этому поводу следственным органам. Насколько мне известно, они планируют
Бывший депутат парламента РМ Болбочану задержан 18 марта по делу о шпионаже в пользу России и измене Родине. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.