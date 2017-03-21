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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии создали координационный Совет по семейной политике

Новый орган будет работать при правительстве республике.

20 марта в Правительстве Башкирии создали орган, контролирующий вопросы семьи, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

Работа координационного Совета по семейной политике будет направлена на решение проблем демографии, здравоохранения, образования и поддержки семей.

— Спектр решаемых вопросов просто колоссальный. Самый главный — наличие семьи и рождения ребенка. Все сходится к демографии. Для республики этот вопрос крайне актуален. Будем работать с данной темой через призму координационного Совета, — рассказала министр труда и социальной защиты населения Башкирии, Ленара Иванова.

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