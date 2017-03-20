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20:48 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси отбывают арест находятся более 80 участников «Маршей нетунеядцев»

Люди отбывают административный арест — от 10 до 15 суток — в Минске, Гродно, Молодечно, Бобруйске, Бресте, Орше, Гомеле, Барановичах, Могилеве и Мозыре.

Источник: Ежедневник.by

Список составили правозащитники и журналисты. В нем и рядовые активисты, и оппозиционные лидеры (Анатолий Лебедько, Павел Северинец, Юрий Губаревич). В Гомеле за решеткой находится известный блогер и критик «декрета о тунеядцах» Максим Филиппович. Большинство этих людей освободят уже после Дня Воли, который отмечается 25 марта, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Радио «Свобода».

К списку нужно добавить социального активиста Дмитрия Полиенко, который был задержан 20 марта, когда принес передачу в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Оттуда он уже не вышел. Впоследствии стало известно, что Полиенко осужден на 15 суток ареста, но не за участие в «Марше нетунеядцев», а за участие в защите Куропат в феврале 2017-го.

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