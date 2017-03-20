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20 марта, источник: УНИАН

Кабмин изменил формулу расчета оплаты за теплоснабжение для домов без счетчиков

Кабинет министров Украины изменил формулу и механизм начисления платы за услугу по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют квартирные и домовые средства учета тепловой энергии.

Источник: УНИАН

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 156 от 16 марта 2017 года.

В Кабмине отметили, что изменения, внесенные данным постановлением, обеспечат объективные условия начисления потребителям без счетчиков оплаты за услугу теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха и фактического периода предоставления услуги, а также справедливое перераспределения платы между месяцами отопительного сезона (теплый месяц — сумма меньше, холодный месяц — сумма больше).

«Решение принято во избежание неоднозначной трактовки норм предприятиями-производителями или исполнителями услуг по централизованному отоплению, что приводит к несоответствию начисленной платы изменениям температуры наружного воздуха в течение месяца», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в отопительном сезоне 2016/2017 многие жители столицы получали квитанции на оплату услуги по централизованному отоплению от компании «Киевэнерго» с опозданием в несколько дней, кроме этого счета были завышены.

Компания «Киевэнерго» уже провела пересчет некорректных начислений за отопление для 50 тыс. семей в столице.

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