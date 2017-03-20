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20 марта, источник: УНИАН

Порошенко созывает лидеров фракций из-за ситуации с МВФ — СМИ

Президент Петр Порошенко созывает лидеров фракций для обсуждения ситуации с МВФ. Об этом сообщил заместитель председателя БПП Игорь Кононенко, пишет УП.

Источник: УНИАН

Издание сообщает, что источники, приближенные к Порошенко, отмечают, что президент планирует обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг транша МВФ.

«Я думаю, президент все скажет о тех, кто начал блокаду», — отметил один из собеседников.

Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

Однако, как отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, украинская власть должна спешить с выполнением условий, необходимых для выделения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 млн евро — времени до завершения действия программы остается немного.

При этом Домбровскис подчеркнул, что в любом случае, этот транш должен быть выделен до конца этого года. «Я бы не рассчитывал на те несколько дней, которые есть в январе, что означает, что все условия должны быть выполнены заранее. У нас остается не так много времени», — подчеркнул вице-президент ЕК.

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