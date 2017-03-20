Порошенко созывает лидеров фракций из-за ситуации с МВФ — СМИ

Издание сообщает, что источники, приближенные к Порошенко, отмечают, что президент планирует обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг транша МВФ.

«Я думаю, президент все скажет о тех, кто начал блокаду», — отметил один из собеседников.

Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

Однако, как отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, украинская власть должна спешить с выполнением условий, необходимых для выделения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 млн евро — времени до завершения действия программы остается немного.