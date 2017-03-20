Порошенко созывает лидеров фракций из-за ситуации с МВФ — СМИ
Президент Петр Порошенко созывает лидеров фракций для обсуждения ситуации с МВФ. Об этом сообщил заместитель председателя БПП Игорь Кононенко, пишет УП.
Президент Петр Порошенко созывает лидеров фракций для обсуждения ситуации с МВФ. Об этом сообщил заместитель председателя БПП Игорь Кононенко, пишет УП.
Издание сообщает, что источники, приближенные к Порошенко, отмечают, что президент планирует обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг транша МВФ.
«Я думаю, президент все скажет о тех, кто начал блокаду», — отметил один из собеседников.
Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без
Однако, как отметил
При этом Домбровскис подчеркнул, что в любом случае, этот транш должен быть выделен до конца этого года. «Я бы не рассчитывал на те несколько дней, которые есть в январе, что означает, что все условия должны быть выполнены заранее. У нас остается не так много времени», — подчеркнул