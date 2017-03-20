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22:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В штабе блокады сообщили, сколько продлится блокирование

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Блокирование торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей будет продолжено до освобождения всех украинских военнопленных. Об этом сообщает штаб блокады на своей странице в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Блокада продолжается и будет продолжаться до полного выполнения требований, а именно: немедленного освобождения всех украинских военнопленных и принятия закона об оккупированной территории. (…) Блокада длится уже 54 дня. За это время редут “Богдан” не допустил пересечения линии разграничения 38 880 вагонов; редут “Запорожье” — 27 600 вагонов за 46 дней; редут “16 добровольческого батальона” — 118 560 вагонов за 38 дней. Редуты “Рошен” и “Соловей” выполняют наблюдательные функции, мобильные группы выполняют наблюдение за работой КПП “Новотроицкое”. Редут имени Конрада Аденауэра на станции Конотоп Сумской области выполняет наблюдательные и аналитические функции», — отмечается в сообщении штаба.

По данным штаба, за время блокирования прекращена работа предприятий на неподконтрольных территориях, а именно: шахты «Комсомолец», «Свердловскантрацит», «Ровенькиантрацит», «Енакиевский металлургический завод», объединение «Краснодонуголь», «Алчевский металлургический комбинат» и «Донецкий металлургический завод».

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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