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22:16 (мск), источник: УНИАН

В Краматорске активисты силой закрыли отделение российского «Сбербанка»

Действиям активистов пытались помешать местные жители.

Источник: УНИАН

Перед тем, как приступить к работе, сотрудников финансового учреждения попросили выйти, и только потом вход в здание банка заложили шлакоблоками, окна и стены обклеили протестными наклейками, а потом все это залили символической красной краской, говорится в сюжете ТСН.

Таким образом люди требуют закрыть учреждение, принадлежащее России.

В Краматорске действиям активистов пытались помешать местные жители, однако все попытки завершились ссорой.

Похожая акция по Украине не первая. Перед этим отделения «Сбербанка» были замурованы в Киеве, Днепре и Тернополе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЕс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции являют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Комментарии
1
oleg ivanov
в этом то и хохма, плевать на желание украинцев, главное что хочет верхушка, а их псы-националисты готовы украинцам головы рубить, лишь бы защитить честь своего хозяина-миллионера
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