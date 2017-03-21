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00:43 (мск), источник: ТАСС

Трамп: войска США не должны были покидать Ирак в 2011 году

ВАШИНГТОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские войска не должны были покидать Ирак в 2011 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с иракским премьер-министром Хейдаром аль-Абади в Белом доме.

Источник: Reuters

Американский лидер также высоко оценил усилия нынешних властей страны по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Конечно, нам не следовало уходить. Нам вовсе не стоило этого делать. Появился вакуум и мы обсудили, что произошло (потом)», — сказал Трамп.

«Я знаю, что вы прикладываете много усилий. (Бывший) генерал (министр обороны Джеймс) Мэттис, генерал (помощник по нацбезопасности Герберт) Макмастер и (госсекретарь) Рекс Тиллерсон сказали мне, что вы хорошо делаете свою работу. Это не простое дело, это трудная работа. Ваши солдаты ведут тяжелые бои», — отметил хозяин Белого дома.

Как сообщил до этого на своей странице в сети микроблогов Twitter пресс-секретарь президента Шон Спайсер, Трамп и аль-Абади обсуждали борьбу с ИГ. «Мы собираемся избавиться от ИГ, (это) происходит уже сейчас», — заявил сам Трамп. По его мнению, «многое поменялось за прошедшие пять или шесть недель».

Трамп вновь критично отозвался о многостороннем соглашении по ядерной программе Ирана, заключенном при его предшественнике Бараке Обаме. США на встрече также были представлены вице-президентом Майклом Пенсом, старшим советником президента Джаредом Кушнером, министром торговли Уилбуром Россом и начальником аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом. За столом переговоров также присутствовали Мэттис, Тиллерсон и Макмастер.

Глава иракского правительства в свою очередь рассказал о том, как военные его страны помогают беженцам из зоны конфликта. Он также поблагодарил Трампа за исключение Ирака из списка стран, гражданам которых, согласно указу хозяина Белого дома, временно запрещен въезд в США.

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