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01:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Стали известны детали встречи Порошенко с главами фракций

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обсудил с главами парламентских фракций и групп ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша Международного валютного фонда (МВФ), а также последствия блокады в Донбассе, заявили после встречи председатели фракций, передает «Украинская правда».

Источник: Reuters

Как сообщалось, ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины, которое было намечено на 20 марта.

«На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады», — сказала заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

Она также заявила, что пока длилась встреча на Банковой, премьер-министр Владимир Гройсман выходил на переговоры с МВФ. Также после окончания встречи с депутатами к переговорам с МВФ присоединился и сам Порошенко.

Луценко добавила, что рассмотрение вопроса предоставления транша Украине пока перенесли на конец марта.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, в свою очередь, заявил, что в Администрации президента видел премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя АП Игоря Райнина и экс-главу АП Бориса Ложкина.

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