Стали известны детали встречи Порошенко с главами фракций

Как сообщалось, ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины, которое было намечено на 20 марта.

«На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады», — сказала заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

Она также заявила, что пока длилась встреча на Банковой, премьер-министр Владимир Гройсман выходил на переговоры с МВФ. Также после окончания встречи с депутатами к переговорам с МВФ присоединился и сам Порошенко.

Луценко добавила, что рассмотрение вопроса предоставления транша Украине пока перенесли на конец марта.