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02:25 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС, Анкара должна изменить свой курс

БЕРЛИН, 21 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Турция все больше отдаляется от Европейского союза, Анкаре следует изменить свой курс, иначе членство в ЕС будет нереалистичным. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью Bild.

Источник: AP 2017

«С самого начала было ясно, что это будут переговоры с открытым результатом, — сказал он. — Турция все больше отдаляется от ЕС. Если она в скором времени не изменит свой курс, то членство в ЕС будет становиться все более нереалистичным».

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Одновременно Хан подчеркнул, что «Турция — это не Эрдоган, процесс вступления всегда охватывает все общество». В то же время, по его словам, «вызывает сожаление, что мирные и проевропейски настроенные турки в настоящее время не могут получить слова». Еврокомиссар также отметил, что запланированный референдум о внесении поправок в конституцию Турции — «это отход от Европы».

Касаясь возможности прекращения переговоров о присоединении страны к ЕС, Хан указал на то, что такое решение принимают государства — члены Евросоюза, которые в декабре высказались за продолжение диалога. «В свете недавних событий в любое время может произойти переоценка ситуации. Ход за странами-членами», — заметил он.

По мнению Хана, для оживления переговоров турецкой стороне необходимо добиться «существенного прогресса в части обеспечения правовой государственности». «Прежде всего следует гарантировать независимость органов правосудия», — подчеркнул еврокомиссар. Он отметил, что Анкара должна обеспечить справедливое рассмотрение дел всех арестованных и дистанцироваться от инициатив по введению смертной казни.

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