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02:52 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Иванка Трамп получит доступ к секретной информации

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, сообщает издание Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика.

Источник: AP 2017

Сообщается, что Иванка Трамп не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.

По словам Горелика, она станет «глазами и ушами» президента и будет давать ему советы широкого спектра.

«Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации — это новая возможность», — сказал Горелик. По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного — она долго работала рядом с отцом в Trump Organization и в качестве партнера в шоу «Кандидат».

Ранее сообщалось, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, заблокировали проект указа президента США по ограничению прав ЛГБТ-сообщества. Супруги также настояли на том, чтобы глава США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату.

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