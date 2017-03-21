СМИ: Иванка Трамп получит доступ к секретной информации

Сообщается, что Иванка Трамп не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.

По словам Горелика, она станет «глазами и ушами» президента и будет давать ему советы широкого спектра.

«Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации — это новая возможность», — сказал Горелик. По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного — она долго работала рядом с отцом в Trump Organization и в качестве партнера в шоу «Кандидат».