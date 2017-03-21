Политтехнологу Илье Спокойнову с подельниками предъявили во Владивостоке обвинение

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Известному политтехнологу, бывшему генеральному директору ХК «Адмирал» Илье Спокойнову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он совместно с группой лиц похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

«В период времени с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморского края “Развитие физической культуры и спорта Приморского края” на 2013−2020 годы», организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для ГСАУ ДОД «ККДЮСШ», — заявила Аврора Римская.

Злоумышленник действовал не один, он привлек еще несколько «нечистых на руку» сподвижников, при этом, обманул должностных лиц администрации Приморского края.

«Благодаря преступной схеме фигуранта часть выделенных из бюджета Приморья денежных средств, выделенных для реализации государственной программы, в размере почти 62,5 млн рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортивных площадок для детей-спортсменов, была похищена им и его сообщниками. Похищенными деньгами, преступная группа распорядилась по своему усмотрению», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.