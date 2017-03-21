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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Раскрыты размеры зарплат чиновников Приморья

На конец минувшего года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье составила 33,1 тысячи человек. Штаты при этом были укомплектованы на 91,5 процента, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В федеральных органах власти в Приморье на конец года было занято 25,1 тысячи человек, из них 91 процент составили государственные служащие. В краевых органах власти насчитывалось 3,1 тысячи человек, госслужащие при этом составили 75 процентов. За год их численность уменьшилась на 338 человек.

«Среднемесячная начисленная заработная плата одного сотрудника органов власти составила 60,8 тысячи рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,7 раза. При этом среднемесячная начисленная зарплата работника федеральных органов власти составила 63,4 тысячи рублей, работника краевых органов власти — 51,4 тысячи рублей. Среди 4,9 тысячи работников местного самоуправления 89 процентов составляют муниципальные служащие. Ежемесячно в течение года им платили заработную плату размером в 44,6 тысячи рублей. Она дифференцировалась от 21 тысячи рублей в Дальнереченском муниципальном образовании до 59 тысяч — во Владивостокском городском округе», — говорится в сообщении Приморскстата.

Работники находящиеся на государственной или муниципальный службе, в среднем, получают заработную плату в 2,4 раза больше, чем другой персонал этих организаций.

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