Пилоты ВВО выполнили летно-тактические задания в Хабаровском крае
Пилоты авиационного полка Восточного военного округа выполнили
Пилоты авиационного полка Восточного военного округа выполнили
Учения прошли в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Экипажи отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по аэродрому, полета в заданный район, взлета и посадки на условно поврежденную
Также летчики отработали технику группового пилотирования и выполнили ряд других заданий.