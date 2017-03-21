Пилоты ВВО выполнили летно-тактические задания в Хабаровском крае

Учения прошли в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Экипажи отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по аэродрому, полета в заданный район, взлета и посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также летчики отработали технику группового пилотирования и выполнили ряд других заданий.