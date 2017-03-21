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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Пилоты ВВО выполнили летно-тактические задания в Хабаровском крае

Пилоты авиационного полка Восточного военного округа выполнили летно-тактические задания на самолетах Су-35.

Учения прошли в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Экипажи отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по аэродрому, полета в заданный район, взлета и посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также летчики отработали технику группового пилотирования и выполнили ряд других заданий.

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Пилоты ВВО выполнили летно-тактические задания в Хабаровском крае
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