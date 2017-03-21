Губернатор Приморья проверит работу угольных терминалов в порту Находки

В ходе визита в Находкинский городской округ Владимир Миклушевский проверит исполнение своего поручения по усилению мер по пылеподавлению при перевалке угля в городской черте. На совещании под руководством главы региона стивидоры отчитаются о предпринятых действиях и планах по модернизации производств.

В рамках рабочей поездки Губернатор края проинспектирует ход ремонтных работ на нескольких дорожных участках и посетит ряд социальных учреждений. В планах главы региона также встреча с депутатским корпусом Находкинского городского округа.

Отметим, мониторинг, проведенный на днях специалистами департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья по поручению Губернатора, выявил ряд нарушений при перевалке угля в порту Находки. Результаты инспекции показали недостаточное соблюдение стивидорами мер по уменьшению выбросов угольной пыли в атмосферу. Нарушения зафиксированы на трех терминалах из шести, осуществляющих свою деятельность в черте города.