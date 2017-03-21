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03:53 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья проверит работу угольных терминалов в порту Находки

Глава Приморья Владимир Миклушевский проинспектирует работу угольных терминалов в Находке и проведет совещание по ситуации с загрязнением окружающей среды угольной пылью 21 марта.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ходе визита в Находкинский городской округ Владимир Миклушевский проверит исполнение своего поручения по усилению мер по пылеподавлению при перевалке угля в городской черте. На совещании под руководством главы региона стивидоры отчитаются о предпринятых действиях и планах по модернизации производств.

В рамках рабочей поездки Губернатор края проинспектирует ход ремонтных работ на нескольких дорожных участках и посетит ряд социальных учреждений. В планах главы региона также встреча с депутатским корпусом Находкинского городского округа.

Отметим, мониторинг, проведенный на днях специалистами департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья по поручению Губернатора, выявил ряд нарушений при перевалке угля в порту Находки. Результаты инспекции показали недостаточное соблюдение стивидорами мер по уменьшению выбросов угольной пыли в атмосферу. Нарушения зафиксированы на трех терминалах из шести, осуществляющих свою деятельность в черте города.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. В первую очередь это касается стивидорных компаний в порту Находка. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

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