Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
04:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Сергей Логинов будет представлять интересы Хабаровского края в Общественной палате РФ

Его кандидатура была утверждена по итогам тайного голосования.

Источник: Губерния онлайн

Общественники Хабаровского края избрали своего представителя, который войдет в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Решение было принято по итогам тайного альтернативного голосования в понедельник, 20 марта, сообщил корреспонденту портала «Губерния» начальник аппарата Общественной палаты Хабаровского края (ОПХК) Юрий Сировский.

На рассмотрение общественники выдвинули две кандидатуры — Сергея Логинова и Никиты Яровенко. Большинством голосов в новый состав Общественной палаты Российской Федерации делегирован известный хабаровский художник и скульптор, член комиссии ОПХК по поддержке молодежных инициатив Сергей Логинов.

«Президент инициировал создание общественной палаты РФ нового состава и послал предложения 40 [кандидатам]. Общественные палаты регионов к моменту утверждения списка президента выбрали своих представителей. Теперь 40 “президентских” представителей и 85 представителей субъектов будут избирать остальных членов палаты по конкурсу», — прокомментировал Юрий Сировский.

Как отмечается на сайте ОПРФ, своих представителей выдвинули уже более 50% общественных палат субъектов, остальные должны определиться с кандидатами до 22 марта включительно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 30 медалей завоевали кикбоксеры из Хабаровского края на дальневосточных соревнованиях
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
У США закончилось «стратегическое терпение» в отношении КНДР
Россия начала поставлять в Китай системы С-400
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь