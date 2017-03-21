Сергей Логинов будет представлять интересы Хабаровского края в Общественной палате РФ

Общественники Хабаровского края избрали своего представителя, который войдет в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Решение было принято по итогам тайного альтернативного голосования в понедельник, 20 марта, сообщил корреспонденту портала «Губерния» начальник аппарата Общественной палаты Хабаровского края (ОПХК) Юрий Сировский.

На рассмотрение общественники выдвинули две кандидатуры — Сергея Логинова и Никиты Яровенко. Большинством голосов в новый состав Общественной палаты Российской Федерации делегирован известный хабаровский художник и скульптор, член комиссии ОПХК по поддержке молодежных инициатив Сергей Логинов.

«Президент инициировал создание общественной палаты РФ нового состава и послал предложения 40 [кандидатам]. Общественные палаты регионов к моменту утверждения списка президента выбрали своих представителей. Теперь 40 “президентских” представителей и 85 представителей субъектов будут избирать остальных членов палаты по конкурсу», — прокомментировал Юрий Сировский.

Как отмечается на сайте ОПРФ, своих представителей выдвинули уже более 50% общественных палат субъектов, остальные должны определиться с кандидатами до 22 марта включительно.