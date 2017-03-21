СМИ: Тиллерсон планирует в апреле посетить Россию
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей властей США.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей властей США.
По данным двух источников, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.
Официальный представитель госдепа США Марк Тонер не предоставил комментариев по возможному визиту Тиллерсона, передает агентство.