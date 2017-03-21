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04:36 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Тиллерсон планирует в апреле посетить Россию

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует посетить Россию в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей властей США.

Источник: РИА Новости

По данным двух источников, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.

Официальный представитель госдепа США Марк Тонер не предоставил комментариев по возможному визиту Тиллерсона, передает агентство.

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