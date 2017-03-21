Макрон призвал отказаться от сближения Франции с Россией

Макрон подчеркнул, что он «не хочет идти на компромисс с Путиным». Дискутируя с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, он заявил, что «в отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе».

В середине февраля генеральный секретарь партии Макрона «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Эммануэль Макрон стал объектом кибератак со стороны России. Кроме того, он обвинил российский телеканал RT и агентство Sputnik в попытке подорвать общественное мнение о Макроне «фейковыми новостями».