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04:39 (мск), источник: РБК

Макрон призвал отказаться от сближения Франции с Россией

Франция должна не сближаться с Россией, а выстраивать свою независимую политику. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.

Источник: AP 2017

Макрон подчеркнул, что он «не хочет идти на компромисс с Путиным». Дискутируя с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, он заявил, что «в отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе».

В середине февраля генеральный секретарь партии Макрона «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Эммануэль Макрон стал объектом кибератак со стороны России. Кроме того, он обвинил российский телеканал RT и агентство Sputnik в попытке подорвать общественное мнение о Макроне «фейковыми новостями».

Ранее, 18 марта, Конституционный совет Франции утвердил список кандидатов на пост президента Франции, которые выступят на предстоящих этой весной выборах главы страны. 9 марта стали известны результаты опроса, согласно которым Эммануэль Макрон может стать лидером предвыборной гонки уже в ходе первого тура голосования. Ранее фаворитом первого тура голосования считалась лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. На третьем месте по популярности, по данным опроса, находится экс-премьер Франсуа Фийон.

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