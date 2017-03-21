Макрон призвал отказаться от сближения Франции с Россией
Франция должна не сближаться с Россией, а выстраивать свою независимую политику. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.
Франция должна не сближаться с Россией, а выстраивать свою независимую политику. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.
Макрон подчеркнул, что он «не хочет идти на компромисс с Путиным». Дискутируя с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, он заявил, что «в отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе».
В середине февраля генеральный секретарь партии Макрона «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Эммануэль Макрон стал объектом кибератак со стороны России. Кроме того, он обвинил российский телеканал RT и агентство Sputnik в попытке подорвать общественное мнение о Макроне «фейковыми новостями».
Ранее, 18 марта, Конституционный совет Франции утвердил список кандидатов на пост президента Франции, которые выступят на предстоящих этой весной выборах главы страны. 9 марта стали известны результаты опроса, согласно которым Эммануэль Макрон может стать лидером предвыборной гонки уже в ходе первого тура голосования. Ранее фаворитом первого тура голосования считалась лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. На третьем месте по популярности, по данным опроса, находится