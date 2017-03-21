Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
04:54 (мск), источник: Интерфакс

Ле Пен пообещала французам референдум об участии Франции в ЕС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в ходе теледебатов кандидатов в президенты Франции в ночь на вторник заявила, что большинство данных в ходе этой дискуссии обещаний не могут быть выполнены по причине запретительной политики Евросоюза.

Источник: Reuters

«Только что говорили о независимости. Независимость не означает подчинение технократам Брюсселя, она означает принятие решений нами. Вы, французы, вы имеете право решать сами за себя. Я скажу вам больше: вы имеете право защищать себя. Вы имеете право защищать себя от многостороннего отсутствия безопасности, каковое является следствием полного открытия наших границ, будь то в плане экономическом или в плане перемещения людей», — сказала Ле Пен в эфире телеканалов TF1 и LCI, транслировавших дебаты.

Видео
Запах победы: Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Франции

«Дикая глобализация стала кошмаром для вас. Снижение покупательской способности, массовая делокализация (предприятий — ИФ), безработица, которая только взмывала вверх с течением лет. Настало время для нации обрести защиту», — считает кандидат.

Она пообещала, что если станет президентом Франции, то ничего не будет предпринимать против воли граждан. «Если меня изберут, я предприму переговоры с (объединенной — ИФ) Европой, как вы знаете, чтобы вернуть свободы, которые принадлежат вам. И поскольку это очень обязывает, я организую референдум, и вы сможете сформировать ваше мнение в ходе крупных общенациональных дебатов», — объяснила глава «Национального фронта».

«Я не знаю, как вы проголосуете — “да” или “нет” — вы в любом случае будете иметь свободу такого выбора. Но что точно, мои дорогие соотечественники, я буду уважать решение, которое вы примете в итоге этого референдума», — пообещала Ле Пен.

В ходе дебатов она настаивала на укреплении силовых структур и вооруженных сил Франции с целью усиления безопасности страны. В частности, потребовала срочного увеличения военного бюджета до 2% ВВП уже в 2018 году и до 3% к концу пятилетнего президентского срока. «Такое усилие обязательно», — заявила Ле Пен. На что ее соперник от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон ответил, что это невозможно и что такое обещание не может быть выполнено по состоянию финансов страны.

Отвечая на вопрос ведущих теледебаты о борьбе с терроризмом, Ле Пен отметила, что в первую очередь надо взять под контроль границы Франции, ибо невозможно, по ее мнению, защищаться от террористов, не зная, кто проникает на территорию страны или кто выезжает из нее, «чтобы покупать оружие в Бельгии».

Кроме того, она призвала запретить исламистские организации, так как, считает политик, террористическая идеология взращивается на исламском фундаментализме. Должны выдворяться из страны исламисты, проходящие по картотеке государственной безопасности, и лишаться французского гражданства лица с двойной национальностью, уличенные в связях с исламскими фундаменталистами. Необходимо запрещать иностранное финансирование культовых мест и их персонала, закрывать салафитские мечети и выявлять проникновение исламистов в общественные, культурные и спортивные организации. «Нужно искать их повсюду», — убеждена Ле Пен.

Справка
Выборы во Франции: объяснение в графикахКто будет участвовать в президентских выборах во Франции и какие проблемы беспокоят французских избирателей больше всего
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый вирус атаковал банкоматы в России
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
У США закончилось «стратегическое терпение» в отношении КНДР
Россия начала поставлять в Китай системы С-400
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь