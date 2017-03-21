Ле Пен пообещала французам референдум об участии Франции в ЕС

«Только что говорили о независимости. Независимость не означает подчинение технократам Брюсселя, она означает принятие решений нами. Вы, французы, вы имеете право решать сами за себя. Я скажу вам больше: вы имеете право защищать себя. Вы имеете право защищать себя от многостороннего отсутствия безопасности, каковое является следствием полного открытия наших границ, будь то в плане экономическом или в плане перемещения людей», — сказала Ле Пен в эфире телеканалов TF1 и LCI, транслировавших дебаты.

«Дикая глобализация стала кошмаром для вас. Снижение покупательской способности, массовая делокализация (предприятий — ИФ), безработица, которая только взмывала вверх с течением лет. Настало время для нации обрести защиту», — считает кандидат.

Она пообещала, что если станет президентом Франции, то ничего не будет предпринимать против воли граждан. «Если меня изберут, я предприму переговоры с (объединенной — ИФ) Европой, как вы знаете, чтобы вернуть свободы, которые принадлежат вам. И поскольку это очень обязывает, я организую референдум, и вы сможете сформировать ваше мнение в ходе крупных общенациональных дебатов», — объяснила глава «Национального фронта».

«Я не знаю, как вы проголосуете — “да” или “нет” — вы в любом случае будете иметь свободу такого выбора. Но что точно, мои дорогие соотечественники, я буду уважать решение, которое вы примете в итоге этого референдума», — пообещала Ле Пен.

В ходе дебатов она настаивала на укреплении силовых структур и вооруженных сил Франции с целью усиления безопасности страны. В частности, потребовала срочного увеличения военного бюджета до 2% ВВП уже в 2018 году и до 3% к концу пятилетнего президентского срока. «Такое усилие обязательно», — заявила Ле Пен. На что ее соперник от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон ответил, что это невозможно и что такое обещание не может быть выполнено по состоянию финансов страны.

Отвечая на вопрос ведущих теледебаты о борьбе с терроризмом, Ле Пен отметила, что в первую очередь надо взять под контроль границы Франции, ибо невозможно, по ее мнению, защищаться от террористов, не зная, кто проникает на территорию страны или кто выезжает из нее, «чтобы покупать оружие в Бельгии».

Кроме того, она призвала запретить исламистские организации, так как, считает политик, террористическая идеология взращивается на исламском фундаментализме. Должны выдворяться из страны исламисты, проходящие по картотеке государственной безопасности, и лишаться французского гражданства лица с двойной национальностью, уличенные в связях с исламскими фундаменталистами. Необходимо запрещать иностранное финансирование культовых мест и их персонала, закрывать салафитские мечети и выявлять проникновение исламистов в общественные, культурные и спортивные организации. «Нужно искать их повсюду», — убеждена Ле Пен.