Глава Хабаровского района встретился с представителем правительства Дагестана

Представитель правительства Дагестана отметил, что в последнее время существенно улучшилась работа администрации Хабаровского района по поддержке предпринимательства.

«Дагестанские бизнесмены, ведущие свою предпринимательскую деятельность на территории Хабаровского района, отмечают значительное упрощение решения вопросов, касающихся их работы», — рассказал Бейдулах Исаев.

Бейдулах Исаев также напомнил о том, что двое жителей республики подали заявки на получение дальневосточного гектара в Хабаровском районе.