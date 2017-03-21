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04:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава Хабаровского района встретился с представителем правительства Дагестана

17 марта прошла встреча главы Хабаровского района Дениса Удода и представителя правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева.

Источник: Reuters

Представитель правительства Дагестана отметил, что в последнее время существенно улучшилась работа администрации Хабаровского района по поддержке предпринимательства.

«Дагестанские бизнесмены, ведущие свою предпринимательскую деятельность на территории Хабаровского района, отмечают значительное упрощение решения вопросов, касающихся их работы», — рассказал Бейдулах Исаев.

Бейдулах Исаев также напомнил о том, что двое жителей республики подали заявки на получение дальневосточного гектара в Хабаровском районе.

На встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве между Хабаровским районом и Дербентским районом Дагестана. Планируется подписание соответствующего соглашения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства по национальной политике республики.

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