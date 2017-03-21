Глава Хабаровского района встретился с представителем правительства Дагестана
17 марта прошла встреча главы Хабаровского района Дениса Удода и представителя правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева.
17 марта прошла встреча главы Хабаровского района Дениса Удода и представителя правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева.
Представитель правительства Дагестана отметил, что в последнее время существенно улучшилась работа администрации Хабаровского района по поддержке предпринимательства.
«Дагестанские бизнесмены, ведущие свою предпринимательскую деятельность на территории Хабаровского района, отмечают значительное упрощение решения вопросов, касающихся их работы», — рассказал Бейдулах Исаев.
Бейдулах Исаев также напомнил о том, что двое жителей республики подали заявки на получение дальневосточного гектара в Хабаровском районе.
На встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве между Хабаровским районом и Дербентским районом Дагестана. Планируется подписание соответствующего соглашения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на