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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура требует лишить полномочий 18 депутатов Горсовета

Требование прокуратуры связано с неправильно заполненными декларациями о доходах.

Источник: РИА "Новости"

Краевая прокуратура потребовала лишить 18 депутатов красноярского Горсовета полномочий из-за неправильно заполненных декларациях о доходах. Первое судебное заседание по данному вопросу назначено на 7 июня. Об этом сообщил депутат Константин Сенченко на своей странице в социальных сетях.

В число депутатов, допустивших технические ошибки в декларациях, вошли: Владимир Владимиров, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий, Максим Золотухин, Валерий Быков, Разим Абасов, Владимир Кондрашев, Евгения Бухарова, Владимир Егоров, Виталий Тычинин, Нина Михалева, Геннадий Торгунаков, Владимир Пястолов, Виталий Дроздов, Елена Курамшина, Юрий Туров и Константин Сенченко.

По словам народного избранника, номинальные ошибки в налоговых документах нашли еще в апреле 2016 года. Каждый из 18 депутатов отчитался, почему в декларациях возникли неточности. Вопрос об отстранении народных избранников отложили в «долгий ящик», однако перед выборами мэра Красноярска о документах снова решили вспомнить.

«Прошел уже фактически год после сдачи деклараций. Эта тема опять начинает подниматься. Все эти рассмотрения и решения приходятся на период, когда будет выбираться глава города. Если требование прокуратуры будет удовлетворено, то непонятно, кто будет выбирать мэра, а по новому закону это обязанность ГС. Полномочия действующего главы истекают летом 2017 года», — написал Сенченко.

В конце депутат выразил надежду, что «суд примет разумное решение».

Напомним, 6 декабря депутата Сергея Суртаева лишили полномочий на внеочередной сессии из-за просроченной декларации. Тогда же рассматривался вопрос об отставке Вячеслава Гордеева, Владимира Егорова и Юрия Турова, однако в итоге все они сохранили свои посты.

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