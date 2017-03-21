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05:35 (мск), источник: ТАСС

МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в деле создания ядерного оружия

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. КНДР в последние годы добивается заметного прогресса в деле создания ядерного оружия. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете WSJ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Источник: Reuters

По его словам, с 2010 года площадь ядерного объекта в Йонбёне, где КНДР, как предполагается, проводит работы по обогащению урана, увеличилась по крайней мере в два раза.

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«Все данные указывают на то, что Северная Корея добивается прогресса (в деле создания ядерного оружия — прим. ТАСС), как она и заявляла», — считает Амано, которого Совет управляющих МАГАТЭ ранее в этом месяце назначил на третий срок в качестве гендиректора агентства. При этом он отказался спекулировать на тему того, сколько именно ядерных боезарядов может в настоящий момент насчитывать арсенал КНДР.

Амано также выразил убеждение, что денуклеаризации Корейского полуострова можно добиться лишь дипломатическим путем, то есть проводя с Пхеньяном переговоры. «Это крайне политизированный вопрос, необходимо политическое соглашение», — указал Амано, добавив, что, по его мнению, достижение такого соглашения в обозримом будущем вряд ли возможно. «Ситуация очень плохая. У нас нет причин сохранять оптимизм», — подчеркнул он.

В 2013 году Пхеньян объявил о решении возобновить работу на всех объектах в Йонбёне, где осуществляется производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Примерно половина ядерного арсенала КНДР создана с использованием высокообогащенного урана, другая часть — с применением оружейного плутония. По прогнозам специалистов в США, к 2020 году Пхеньян будет иметь, в зависимости от различных факторов, от 20 до 125 ядерных взрывных устройств.

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