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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Экс-премьер Британии пошутил, что ему не надо больше прослушивать Трампа

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в шутку заявил, что очень рад тому, что ему больше не приходится прослушивать разговоры Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: РИА Новости

В ходе выступления в Брауновском университете в понедельник экс-премьер назвал одним из преимуществ своей отставки то, что ему больше не приходится прослушивать Трампа. «Чтобы быть точным, это была шутка», — быстро добавил экс-премьер.

Ранее Трамп заявил, что во время его избирательной кампании прежний президент США Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Телеканал Fox News со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Обама поручил слежку за Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить «американский след». Эти заявления вызвали ярость руководства управления правительственной связи Британии (GCHQ, спецслужба, занимающаяся электронной разведкой).

Кэмерон покинул пост, после того как большинство британцев на референдуме летом 2016 года высказались за выход из ЕС.

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