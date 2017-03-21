Мэрия Братска дезинформировала СМИ о продлении сроков переселения из ветхого жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ опроверг информацию о продлении программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Братске. Ранее администрация Братска разместила на своем официальном сайте информацию о том, что срок окончания программы перенесен на 1 ноября 2017 года. Ходатайствовать о перенесении сроков программы может только правительство Иркутской области, однако каких либо решений по этому поводу в Фонд ЖКХ не поступало, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФСР ЖКХ.

«Каких-либо решений относительно переноса сроков реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Братске Иркутской области на период до 1 ноября 2017 года не принималось», — сообщается на сайте.

Напомним, Фонд содействия реформированию ЖКХ неоднократно рекомендовал администрации Братска принять исчерпывающие меры для исправления ситуации, однако результаты мониторинга свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых действий, вследствие чего под угрозой срыва находится вся программа переселения, подлежащая завершению в срок до 1 сентября 2017 года. Мероприятия третьего и четвертого этапов программы переселения в городе гидростроителей осуществляются крайне низкими темпами. До 1 сентября следующего года в городе необходимо расселить 132,2 тысячи кв. метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тысячи человек, из них расселены только 13,1 тысячи кв. метров аварийного жилья, то есть 10% подлежащей расселению аварийной жилой площади, в котором проживали 500 тысяч человек.