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06:23 (мск), источник: ТАСС

В США родные погибших при терактах 11 сентября 2001 года подали в суд на Саудовскую Аравию

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Родственники погибших в результате терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в США, подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Коллективный иск от имени более 800 человек подан в понедельник в федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен.

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Как утверждают истцы, среди которых значатся в том числе пострадавшие при данных атаках, Эр-Рияд оказывал финансовую и прочую материальную поддержку «Аль-Каиде». Как отмечается в документе, власти Саудовской Аравии якобы знали, что как минимум трое из исполнителей теракта, являвшиеся подданными этого королевства, имели связи с указанной террористической сетью.

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«Саудовская Аравия вела себя двуличным образом, — говорится в иске. — Она представала перед Соединенными Штатами и другими странами Запада как государство, ведущее борьбу с “Аль-Каидой” и терроризмом, когда на самом деле лица, действовавшие от лица саудовского правительства, оказывали “Аль-Каиде” значительную материальную поддержку».

В связи с этим истцы утверждают, что без помощи Эр-Рияда теракты 11 сентября не могли быть осуществлены. Таким образом, «Саудовская Аравия несет ответственность перед истцами за весь ущерб», нанесенный им в результате этих атак, включая получение травм и увечий, а также гибель родных и близких, отмечается в поданном в суд документе. Предъявители иска просят взыскать с саудовских властей денежную компенсацию, размер которой не указывается.

В сентябре прошлого года Конгресс США проголосовал за законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность «Аль-Каиды» и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за эти теракты.

Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью- Йорке.

Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился он недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.

Комментарии
2
Р.P.F
пусть башдяют.
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анатолий помаз
началось
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