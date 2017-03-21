В США родные погибших при терактах 11 сентября 2001 года подали в суд на Саудовскую Аравию

Как утверждают истцы, среди которых значатся в том числе пострадавшие при данных атаках,
«Саудовская Аравия вела себя двуличным образом, — говорится в иске. — Она представала перед Соединенными Штатами и другими странами Запада как государство, ведущее борьбу с “Аль-Каидой” и терроризмом, когда на самом деле лица, действовавшие от лица саудовского правительства, оказывали “Аль-Каиде” значительную материальную поддержку».
В связи с этим истцы утверждают, что без помощи
В сентябре прошлого года Конгресс США проголосовал за законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность «Аль-Каиды» и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за эти теракты.
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью- Йорке.
Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился он недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.