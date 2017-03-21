В США родные погибших при терактах 11 сентября 2001 года подали в суд на Саудовскую Аравию

Как утверждают истцы, среди которых значатся в том числе пострадавшие при данных атаках, Эр-Рияд оказывал финансовую и прочую материальную поддержку «Аль-Каиде». Как отмечается в документе, власти Саудовской Аравии якобы знали, что как минимум трое из исполнителей теракта, являвшиеся подданными этого королевства, имели связи с указанной террористической сетью.

«Саудовская Аравия вела себя двуличным образом, — говорится в иске. — Она представала перед Соединенными Штатами и другими странами Запада как государство, ведущее борьбу с “Аль-Каидой” и терроризмом, когда на самом деле лица, действовавшие от лица саудовского правительства, оказывали “Аль-Каиде” значительную материальную поддержку».

В связи с этим истцы утверждают, что без помощи Эр-Рияда теракты 11 сентября не могли быть осуществлены. Таким образом, «Саудовская Аравия несет ответственность перед истцами за весь ущерб», нанесенный им в результате этих атак, включая получение травм и увечий, а также гибель родных и близких, отмечается в поданном в суд документе. Предъявители иска просят взыскать с саудовских властей денежную компенсацию, размер которой не указывается.

В сентябре прошлого года Конгресс США проголосовал за законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность «Аль-Каиды» и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за эти теракты.