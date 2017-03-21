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07:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юревичу предъявили обвинение в получении взятки в 26 миллионов рублей

От Виталия Тесленко.

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявили обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете.

Как сообщили «Уралинформбюро» СК России, Юревич систематически получал взятки от тогдашнего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Их общая сумма потянула на 26 миллионов рублей. В 2014 году Тесленко был приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взяток взамен на покровительство при поставках медоборудования в регион.

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Кроме того, по версии следствия, Юревич совершил подстрекательство Олега Грачева, занимавшего пост первого замгубернатора Южного Урала, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского облсуда.

Порочащая информация была озвучена на Первом канале в декабре 2012 года, в ноябре 2013 года она была опровергнута на основании вступившего в законную силу решения Останкинского райсуда Москвы.

Следует отметить, что 17 и 20 марта Юревич не явился на допросы к следователю, письменно сообщив, что находится в Израиле. По месту его регистрации направлена третья повестка. В случае ее игнорирования и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.

Между тем ранее адвокат экс-губернатора Игорь Трунов рассказал «Уралинформбюро», что Юревич не намерен скрываться от следствия.

Михаил Юревич занимал пост главы Челябинской области с 2010 года. 15 января 2014 года Владимир Путин досрочно отправил его в отставку. После сложения губернаторских полномочий получил мандат депутата Госдумы. Пытался избраться в новый созыв нижней палаты парламента РФ в сентябре 2016 года, но потерпел поражение — политика в числе кандидатов от «Российской партии пенсионеров за справедливость» не допустил до выборов Центризбирком.

Семья Юревича владеет компанией «Макфа», крупнейшим производителем макаронных изделий в России.

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