Арестованный мэр Владивостока пожаловался на несправедливое содержание под стражей

«Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность, и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям?», — написал он.

По его словам, меры пресечения всегда были направлены на помощь правосудию, однако в последнее время они становится способом давления на человека. Пушкарёв также заявил, что ему не понятны причины ареста и в чём его обвиняют.

Ранее подозреваемый в коррупции мэр Владивостока заявил о нарушениях при временном отстранении его от должности. Сейчас городом управляет первый вице-мэр Алексей Литвинов.

Напомним, что Пушкарёв взят под стражу по подозрению в «коммерческом подкупе» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Под следствие также попал его брат, гендиректор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв и глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Лушников. ФСБ оценило ущерб от незаконной деятельности фигурантов дела в 158 млн рублей.