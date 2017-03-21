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06:42 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Арестованный мэр Владивостока пожаловался на несправедливое содержание под стражей

Подозреваемый в коррупции мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, который находится в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», считает своё содержание под стражей слишком жёсткой мерой. Об это он рассказал на своей странице в социальной сети.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность, и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям?», — написал он.

По его словам, меры пресечения всегда были направлены на помощь правосудию, однако в последнее время они становится способом давления на человека. Пушкарёв также заявил, что ему не понятны причины ареста и в чём его обвиняют.

Ранее подозреваемый в коррупции мэр Владивостока заявил о нарушениях при временном отстранении его от должности. Сейчас городом управляет первый вице-мэр Алексей Литвинов.

Напомним, что Пушкарёв взят под стражу по подозрению в «коммерческом подкупе» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Под следствие также попал его брат, гендиректор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв и глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Лушников. ФСБ оценило ущерб от незаконной деятельности фигурантов дела в 158 млн рублей.

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