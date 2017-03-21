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07:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье руководить ТИНРО-Центром поручено замам арестованного главы

Заместители директора ТИНРО-Центра теперь имеют право вести хозяйственную деятельность предприятия, сообщает пресс-служба исследовательского рыбохозяйственного центра.

Источник: Reuters

Об этом объявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, выступая перед коллективом ТИНРО-Центра. Он также попросил ученых «не падать духом, продолжать держать свою высокую планку работы и последовательно выполнять государственный план проведения научно-исследовательских работ».

Напомним, ранее был арестован на два месяца глава Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра во Владивостоке Лев Бочаров. Он и его заместитель Юрий Блинов проходят по делу и причинении ущерба учреждению на 13 миллионов рублей при вылове и перевозке касаток.

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