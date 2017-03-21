Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чай спасает от старческого слабоумия
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
07:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Юсупов останется главой администрации губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 21 марта, РИА ФедералПресс. Намечавшаяся смена главы администрации губернатора Пермского края не состоится. Рустем Юсупов сохранит свой пост, а в отставку будет отправлен только его заместитель Алексей Чусовитин.

Врио губернатора Прикамья примет ключевые кадровые решения в ближайшие дни, сообщает Коммерсант-Пермь. Отмечается, что после отставки Чусовитина политический блок вопросов перейдет под контроль господина Юсупова. Что касается Алексея Чусовитина, то он перейдет на работу в региональное отделение «Единой России», где возглавит блок информационной работы.

Игорь Вагин, которого ранее называли возможным новым главой администрации губернатора, продолжит работать на посту председателя крайизбиркома (КИК) Пермского края. Он прошел все необходимые согласовательные процедуры, как это было в конце прошлого года накануне переназначения руководителем КИК. Однако после консультаций с АП и полпредством было принято решение, что Вагин будет эффективнее во главе избирательной комиссии, которой предстоит провести в сентябре выборы губернатора региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свердловское министерство экономики возглавит ставленник мэрии Екатеринбурга
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь