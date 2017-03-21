Юсупов останется главой администрации губернатора Прикамья

Врио губернатора Прикамья примет ключевые кадровые решения в ближайшие дни, сообщает Коммерсант-Пермь. Отмечается, что после отставки Чусовитина политический блок вопросов перейдет под контроль господина Юсупова. Что касается Алексея Чусовитина, то он перейдет на работу в региональное отделение «Единой России», где возглавит блок информационной работы.

Игорь Вагин, которого ранее называли возможным новым главой администрации губернатора, продолжит работать на посту председателя крайизбиркома (КИК) Пермского края. Он прошел все необходимые согласовательные процедуры, как это было в конце прошлого года накануне переназначения руководителем КИК. Однако после консультаций с АП и полпредством было принято решение, что Вагин будет эффективнее во главе избирательной комиссии, которой предстоит провести в сентябре выборы губернатора региона.