На место Ноженко сватают главу екатеринбургского «Водоканала»

Одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы минэкономики Свердловской области является гендиректор ЕМУП «Водоканал» Александр Ковальчик. Его кандидатура сейчас проходит согласование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Занимающего в настоящее время должность министра Дмитрия Ноженко в последние дни активно сватают на место главы администрации Ленинского района. Последнее освободилось с повышением Евгения Архипова до вице-мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

«Инициатива исходит не только от него (Дмитрия Ноженко — прим.ред.) — есть люди в резиденции губернатора, кто хочет его поскорее убрать», — пояснил «Уралинформбюро» близкий к ситуации источник.

Впрочем, ожидать скорейшего ухода Дмитрия Ноженко из регионального правительства вряд ли стоит — министр в настоящее время находится в отпуске.

Пока решается вопрос с постоянным главой администрации Ленинского района, исполнять обязанности руководителя будет Олег Зятев — замглавы по вопросам благоустройства.