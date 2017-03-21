Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На место Ноженко сватают главу екатеринбургского «Водоканала»

Пока глава минэкономики в отпуске.

Источник: УралИнформБюро

Одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы минэкономики Свердловской области является гендиректор ЕМУП «Водоканал» Александр Ковальчик. Его кандидатура сейчас проходит согласование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Занимающего в настоящее время должность министра Дмитрия Ноженко в последние дни активно сватают на место главы администрации Ленинского района. Последнее освободилось с повышением Евгения Архипова до вице-мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

«Инициатива исходит не только от него (Дмитрия Ноженко — прим.ред.) — есть люди в резиденции губернатора, кто хочет его поскорее убрать», — пояснил «Уралинформбюро» близкий к ситуации источник.

Впрочем, ожидать скорейшего ухода Дмитрия Ноженко из регионального правительства вряд ли стоит — министр в настоящее время находится в отпуске.

Пока решается вопрос с постоянным главой администрации Ленинского района, исполнять обязанности руководителя будет Олег Зятев — замглавы по вопросам благоустройства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ДТП на "зебре" в Краснокамске нашли "следы" мэра
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь