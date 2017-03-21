Юревич об обвинениях СК: «Взяток не брал, никого не подстрекал»

«Ни от Тесленко, ни от любых других лиц никаких взяток не брал. Никакого подстрекательства не было. Похоже, доказательная база дела строится на показаниях одного человека. Потому возможен оговор», — заявил он.

В понедельник вечером СКР распространил информацию о том, что Михаилу Юревичу предъявили обвинение в получении взятки (часть 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (часть 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого вынесло четвертое следственное управление Главного следственного управления СК в Екатеринбурге, ведущее дело.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, сумма которых составила 26 миллиона рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона, которая была показана в декабре 2012 года на «Первом канале», а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского районного суда Москвы.

«На допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Государстве Израиль. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск», — сообщается на сайте СКР.