Милонов просит Чайку проверить деятельность масонских обществ

По словам парламентария, в России действует множество разнообразных общественных и политических организаций и в то же время введено правило, согласно которому никакая иностранная или транснациональная организация не имеет права заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние политические процессы. Между тем, обращает внимание Чайки Милонов, в России совершенно свободно и безо всяких ограничений существуют так называемые «масонские ложи», которые предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику, а их отдельные видные члены пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности нашей страны.

«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — “создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов”. Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе, в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — пишет Милонов Чайке.

Он также обращает внимание генерального прокурора на то, что руководство этой организации находится за пределами России — «главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег».