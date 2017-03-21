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09:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Штаб Навального подал в суд на администрацию Волгограда

Штаб Алексея Навального подал в суд на мэрию Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в штабе, его местный координатор Алексей Волков обратился в Ворошиловский районный суд в понедельник, 20 марта. Он считает отказ городской администрации от согласования митинга незаконным. Отметим, что чиновники не пошли ему навстречу в проведении акции в связи с проведением в это время месячника по уборке Волгограда.

Напомним, что штаб собирался открыться в Волгограде 24 марта и провести митинг 26 марта на площади Ленина. Планировалось, что на улицу выйдет до 500 человек.

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