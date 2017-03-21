В итогах довыборов в гордуму Екатеринбурга разберется полиция
Вердикт будет озвучен 22 марта.
Вердикт будет озвучен 22 марта.
Вопрос об отмене результатов довыборов в гордуму Екатеринбурга по округу № 8 будет рассмотрен на заседании горизбиркома 22 марта. Об этом «Уралинформбюро» рассказал председатель комиссии Илья Захаров.
По его словам, пока делать
Довыборы в гордуму Екатеринбурга состоялись 19 марта. В округе № 8 победу одержал
Их предшественники отказались от депутатских «корочек» по собственному желанию — Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры Свердловской области, а Игорь Володин — в региональное Заксобрание.