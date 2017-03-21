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08:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В итогах довыборов в гордуму Екатеринбурга разберется полиция

Вердикт будет озвучен 22 марта.

Источник: УралИнформБюро

Вопрос об отмене результатов довыборов в гордуму Екатеринбурга по округу № 8 будет рассмотрен на заседании горизбиркома 22 марта. Об этом «Уралинформбюро» рассказал председатель комиссии Илья Захаров.

По его словам, пока делать какие-либо выводы рано — в ситуации разбираются правоохранительные органы. Всего по голосованию в 8-м округе поступило порядка 30 жалоб, большей частью о подкупе избирателей.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга состоялись 19 марта. В округе № 8 победу одержал либерал-демократ Григорий Вихарев. В округе № 14, где также искали депутата на вакантное место, мандат достался самовыдвиженцу Владимиру Смирнову.

Их предшественники отказались от депутатских «корочек» по собственному желанию — Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры Свердловской области, а Игорь Володин — в региональное Заксобрание.

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