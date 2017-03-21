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08:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Замминистра МЧС России посетил Екатеринбург: встретился со спасателями и руководством

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов совершил рабочую поездку в Екатеринбург. В преддверии половодья и пожароопасного периода Владлен Аксёнов проверил готовность пожарно-спасательных подразделений, а также Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского МЧС России, на встрече со спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда Владлен Аксёнов обсудил вопросы укрепления материально-технической базы, улучшение социально-бытовых условий спасателей и ряд других вопросов, влияющих на повышение боеготовности спасательного отряда.

Также заместитель министра обсудил с руководством спасательного отряда перспективы развития поисково-спасательной службы на Урале. В частности, он отметил, что на территории Урала региональный поисково-спасательный отряд — основное подразделение, реагирующее на крупные происшествия чрезвычайного характера. Теперь, когда уральские регионы вошли в состав Сибирского регионального центра МЧС России, необходимо укреплять взаимодействие Уральского и Сибирского региональных спасательных отрядов, что положительно скажется на совместной подготовке спасателей, обмене опытом и взаимной поддержке при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что в ходе поездки была проведена встреча с руководством и личным составом Уральского авиационно-спасательного центра, который вошел в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Все воздушные суда будут распределены по регионам с учётом природных и техногенных рисков, характерных для той или иной территории. Это будет способствовать сокращению времени реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары, позволит более оперативно оказывать помощь пострадавшим.

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов акцентировал внимание спасателей на постоянном совершенствовании профессиональных навыков, развитии поисково-спасательных технологий. Все предложения по совершенствованию спецтехники и оборудования он предложил направлять в МЧС России для рассмотрения и последующего внедрения.

В ходе рабочей поездки заместитель министра также ознакомился с ходом реконструкции здания третьей пожарно-спасательной части на улице Радищева в Екатеринбурге, которая должна завершиться к осени нынешнего года.

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