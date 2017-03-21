На конкурс по выборам главы КСП Перми подано шесть заявок
Гордума Перми завершила прием заявок на конкурс по выборам председателя
Гордума Перми завершила прием заявок на конкурс по выборам председателя
Заявки подали шесть человек — действующий председатель КПП Мария Батуева, замгендиректора по экономике и финансам ООО «Лабдиагност и К» Вероника Вяткина, ведущий инспектор второго аудиторского направления КСП Пермского края Евгения Карпова, доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко, начальник
Решение о допуске или не допуске кандидатов к участию в конкурсе комиссия под председательством спикера гордумы Юрия Уткина примет 11 апреля, а 18 апреля в ходе заседании комиссии состоится рейтинговое голосование по каждому допущенному кандидату. По результатам голосования определятся те участники конкурса, чьи кандидатуры могут быть внесены для рассмотрения на пленарном заседании думы.
В настоящее время КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя