На конкурс по выборам главы КСП Перми подано шесть заявок

Заявки подали шесть человек — действующий председатель КПП Мария Батуева, замгендиректора по экономике и финансам ООО «Лабдиагност и К» Вероника Вяткина, ведущий инспектор второго аудиторского направления КСП Пермского края Евгения Карпова, доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко, начальник финансово-экономического отдела ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» Анна Рогова и председатель КСП Чернушинского района Ирина Юдина.



Решение о допуске или не допуске кандидатов к участию в конкурсе комиссия под председательством спикера гордумы Юрия Уткина примет 11 апреля, а 18 апреля в ходе заседании комиссии состоится рейтинговое голосование по каждому допущенному кандидату. По результатам голосования определятся те участники конкурса, чьи кандидатуры могут быть внесены для рассмотрения на пленарном заседании думы.



В настоящее время КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя контрольно-счетной палаты претендовали пять человек. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать на вакантное место Марию Батуеву и Надежду Агишеву, они вышли в финал отбора. По итогам голосования на заседании думы депутаты поддержали кандидатуру госпожи Батуевой.