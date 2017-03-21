Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Названа самая счастливая страна в мире
Единственная женщина, попавшая в список Forbes богатейших россиян
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

На конкурс по выборам главы КСП Перми подано шесть заявок

Гордума Перми завершила прием заявок на конкурс по выборам председателя Контрольно-счетной палаты города.

Заявки подали шесть человек — действующий председатель КПП Мария Батуева, замгендиректора по экономике и финансам ООО «Лабдиагност и К» Вероника Вяткина, ведущий инспектор второго аудиторского направления КСП Пермского края Евгения Карпова, доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко, начальник финансово-экономического отдела ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» Анна Рогова и председатель КСП Чернушинского района Ирина Юдина.

Решение о допуске или не допуске кандидатов к участию в конкурсе комиссия под председательством спикера гордумы Юрия Уткина примет 11 апреля, а 18 апреля в ходе заседании комиссии состоится рейтинговое голосование по каждому допущенному кандидату. По результатам голосования определятся те участники конкурса, чьи кандидатуры могут быть внесены для рассмотрения на пленарном заседании думы.

В настоящее время КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя контрольно-счетной палаты претендовали пять человек. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать на вакантное место Марию Батуеву и Надежду Агишеву, они вышли в финал отбора. По итогам голосования на заседании думы депутаты поддержали кандидатуру госпожи Батуевой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Топ-менеджер «Роскосмоса» не выжил под арестом
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь