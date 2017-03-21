Новосибирский губернатор встретится с протестующими против повышения тарифов ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий планирует встретиться с организаторами митингов протеста против повышения тарифов ЖКХ в регионе на 15% и обсудить позиции сторон. Об этом сообщил журналистам сам Городецкий.

«Готов встретиться с организаторами, думаю, что в первые дни на этой неделе я это сделаю», — сказал Городецкий.

Он пояснил, что намерен выслушать позицию сторон и изложить точку зрения властей, принимавших решение о повышении тарифа. Он также не исключил, что будет проведена дополнительная оценка целесообразности такого решения.

«Не исключаю, что мы будем продолжать работу по оценке уровня объективности повышения тарифа», — подчеркнул губернатор.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей, новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

Решение вызвало широкий общественный резонанс и негативную реакцию общественности и СМИ. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводит митинги против повышения тарифов. На последнюю акцию, состоявшуюся в воскресенье, 19 марта, пришли в частности около 2,5 тыс. человек.