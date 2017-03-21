Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Самый богатый россиянин за год увеличил свое состояние на $4 млрд
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
08:51 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский губернатор встретится с протестующими против повышения тарифов ЖКХ

Глава региона не исключил, что будет проведена дополнительная оценка целесообразности повышения.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий планирует встретиться с организаторами митингов протеста против повышения тарифов ЖКХ в регионе на 15% и обсудить позиции сторон. Об этом сообщил журналистам сам Городецкий.

«Готов встретиться с организаторами, думаю, что в первые дни на этой неделе я это сделаю», — сказал Городецкий.

Он пояснил, что намерен выслушать позицию сторон и изложить точку зрения властей, принимавших решение о повышении тарифа. Он также не исключил, что будет проведена дополнительная оценка целесообразности такого решения.

«Не исключаю, что мы будем продолжать работу по оценке уровня объективности повышения тарифа», — подчеркнул губернатор.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей, новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

Решение вызвало широкий общественный резонанс и негативную реакцию общественности и СМИ. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводит митинги против повышения тарифов. На последнюю акцию, состоявшуюся в воскресенье, 19 марта, пришли в частности около 2,5 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп подтвердил информацию о визите Тиллерсона в Россию
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь