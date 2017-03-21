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09:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутата Карапетяна оставили на «закуску»

Под занавес заседания ЗакСо.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили публичную «порку» Армена Карапетяна на вечер. Обсуждение коллеги, пойманного пьяным за рулем, внесли в последний пункт повестки «разное». Народный избранник, в свою очередь, также попросил слова.

Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки нетрезвый депутат пытался отмахнуться от автоинспекторов своими депутатскими «корочками». Попавшая на видео перебранка долетела до федеральных телеканалов. Суд лишил Карапетяна прав, а мандатная комиссия Заксобрания, под давлением общественности, решила погрозить депутату пальцем — на большее у нее полномочий нет.

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