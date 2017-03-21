Депутата Карапетяна оставили на «закуску»
Под занавес заседания ЗакСо.
Под занавес заседания ЗакСо.
Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили публичную «порку» Армена Карапетяна на вечер. Обсуждение коллеги, пойманного пьяным за рулем, внесли в последний пункт повестки «разное». Народный избранник, в свою очередь, также попросил слова.
Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки нетрезвый депутат пытался отмахнуться от автоинспекторов своими депутатскими «корочками». Попавшая на видео перебранка долетела до федеральных телеканалов. Суд лишил Карапетяна прав, а мандатная комиссия Заксобрания, под давлением общественности, решила погрозить депутату пальцем — на большее у нее полномочий нет.