Депутата Карапетяна оставили на «закуску»

Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили публичную «порку» Армена Карапетяна на вечер. Обсуждение коллеги, пойманного пьяным за рулем, внесли в последний пункт повестки «разное». Народный избранник, в свою очередь, также попросил слова.

Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки нетрезвый депутат пытался отмахнуться от автоинспекторов своими депутатскими «корочками». Попавшая на видео перебранка долетела до федеральных телеканалов. Суд лишил Карапетяна прав, а мандатная комиссия Заксобрания, под давлением общественности, решила погрозить депутату пальцем — на большее у нее полномочий нет.