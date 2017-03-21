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09:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Городская среда в Хабаровском крае станет комфортнее

В регионе стартовал приоритетный федеральный проект.

В Хабаровском крае стартовал приоритетный федеральный проект «Городская среда», направленный на повышение комфорта жителей городов и поселков региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ближайшее время в муниципалитетах края подготовят проекты и программы благоустройства, в которых учтут пожелания жителей.

Основой для реализации проекта стало соглашение, которое Хабаровский край подписал с Минстроем РФ. По нему на создание комфортной городской среды регион получит 233,5 млн рублей. На условиях софинансирования край добавит еще 74 млн.

2/3 суммы планируется потратить на благоустройство дворов, остальное — на приведение в порядок улиц и мест массового отдыха.

До 25 мая муниципальные и городские власти окончательно утвердят программы. Обсудят их с жителями.

В рамках проекта предусмотрен минимальный перечень работ, включающий установку освещения, скамеек, урн и ремонт дворовых проездов, а также дополнительный, предусматривающий устройство и ремонт тротуаров, дорог, установку детских и спортивных площадок и многое другое.

Напомним, важность вопросов благоустройства территорий отметил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил привести в порядок городские территории в пятилетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники и экологи в Хабаровском крае полагают, что за 5 лет можно сделать многое. Между тем, они не считают, что для реализации проекта «Городская среда» нужны только деньги.

Так, депутат из Ванино Анжела Брянкина полагает, что в первую очередь должна быть инициатива самих жителей. Другие общественники убеждены, что необходимо не только строить и ремонтировать, но и определиться — кто будет все это содержать. Часто новые спортивные площадки быстро приходят в негодность именно по причине отсутствия контроля и грамотного содержания. Все без исключения общественники считают, что необходимо ужесточать наказание за складирование и выбрасывание мусора в неположенных местах, а также за бытовой вандализм, когда хулиганы громят скамейки, детские площадки.

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