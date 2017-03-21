Штаб Навального подал в суд на мэрию Челябинска за отказ согласовывать митинг

Он пояснил, что согласно федеральному закону о митингах, мэрия могла отказать только в двух случаях: если уведомление о проведении митинга подано лицом, которое не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо в том случае, если в качестве места проведения указано место, в котором публичные мероприятия запрещаются.

Табалов отметил, что оба условия в данном случае отсутствуют, а у администрации нет законных оснований для отказа. «Однако, последнее слово скажет все-таки суд. В случае отказа будем обжаловать его в ЕСПЧ, хотя дело это долгое», — добавил Табалов.