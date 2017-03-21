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09:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Штаб Навального подал в суд на мэрию Челябинска за отказ согласовывать митинг

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта, РИА ФедералПресс. Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов подал в Советский районный суд исковое заявление к администрации города, отказавшей в согласовании проведения митинга на Алом поле. Об этом он сообщил в своем ЖЖ.

Он пояснил, что согласно федеральному закону о митингах, мэрия могла отказать только в двух случаях: если уведомление о проведении митинга подано лицом, которое не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо в том случае, если в качестве места проведения указано место, в котором публичные мероприятия запрещаются.

Табалов отметил, что оба условия в данном случае отсутствуют, а у администрации нет законных оснований для отказа. «Однако, последнее слово скажет все-таки суд. В случае отказа будем обжаловать его в ЕСПЧ, хотя дело это долгое», — добавил Табалов.

Напомним, ранее оппозиционер Навальный анонсировал проведение антикоррупционных митингов под названием «Он вам не Димон» в 54 городах России, которые должны состояться 26 марта. Подготовка протестных митингов связана с недавней публикацией итогов расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Отметим, в соседнем регионе — Свердловской области — администрация также отказалась согласовывать митинг, объяснив это тем, что его цель нарушает Конституцию России.

Комментарии
1
Евгений Малышев
Шикарная реклама фильму Навального "Он вам не Димон!
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