Украина усилила контроль на границе с Беларусью
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Украина выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Украина выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Меры усиления контроля на границе приняты после инцидента с попыткой прорыва государственной границы Беларуси тремя неизвестными, в автомобиле которых были обнаружены пистолет, гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство.
«На участке
Накануне стало известно, что группа лиц (предположительно, три человека) совершила попытку прорыва белорусской границы в пункте пропуска «Александровка». Автомобиль марки Jeep, в котором находились люди, повредив два шлагбаума, повредив шлагбаумы на КПП, попытался скрыться на территории Беларуси. Нарушителей удалось задержать лишь с применением табельного оружия.
Ранее Sputnik со ссылкой на СК Беларуси сообщал, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333−1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.
В свою очередь украинские пограничники продолжают настаивать на том, что «автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал».