Украина усилила контроль на границе с Беларусью

«На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Меры усиления контроля на границе приняты после инцидента с попыткой прорыва государственной границы Беларуси тремя неизвестными, в автомобиле которых были обнаружены пистолет, гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство.

Накануне стало известно, что группа лиц (предположительно, три человека) совершила попытку прорыва белорусской границы в пункте пропуска «Александровка». Автомобиль марки Jeep, в котором находились люди, повредив два шлагбаума, повредив шлагбаумы на КПП, попытался скрыться на территории Беларуси. Нарушителей удалось задержать лишь с применением табельного оружия.

Ранее Sputnik со ссылкой на СК Беларуси сообщал, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333−1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.

В свою очередь украинские пограничники продолжают настаивать на том, что «автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал».