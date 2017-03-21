Шойгу прибыл с инспекцией в Новосибирск

«Глава военного ведомства проверит, как идет перевооружение Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения «Ярс», — сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Министр обороны заслушает доклад командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева о состоянии боевой готовности ракетной армии, которая базируется в Сибирском регионе. Будут рассмотрены результаты выполнения плана деятельности этого воинского объединения до 2020 года. Он предусматривает, в частности, синхронизацию процесса перевооружения на новые ракетные комплексы со строительством объектов военной и социальной инфраструктуры.

Также министр обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, проведет совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей Су-34, модернизацией производственных мощностей предприятия, сообщил Конашенков.

Загрузка баллистических ракет РС-24 «Ярс» в пусковую установку. Кадры Минобороны.