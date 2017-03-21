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10:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сторонник Навального в Комсомольске хочет наказать чиновников, «сливших» его личные данные

Всю информацию о себе комсомольчанин предоставил в мэрию.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Несостоявшийся организатор акции в поддержку Навального в Комсомольске-на-Амуре, студент техуниверситета, требует призвать к ответу виновных в разглашении его личных данных, предоставленных в мэрию во время подачи заявки на проведение акции протеста. После этого начались звонки из университета, такая утечка персональной информации из органа власти недопустима, сообщил корр. ИА AmurMedia комсомольчанин Сергей Жиленко.

— Я написал заявление на имя депутата гордумы Комсомольска-на-Амуре Олега Панькова с просьбой разобраться в том, кто в администрации Центрального округа виноват в незаконном разглашении моих персональных данных, которые я сообщил, когда подавал заявку на акцию в поддержку Навального, — сообщил Сергей Жиленко.

Напомним, заявку на проведение 26 марта пикета в рамках всероссийской акции, объявленной оппозиционером Алексеем Навальным, в городскую администрацию подали три студента КнАГТУ. Двое — студенты-очники Артем и Валентин и студент-заочник Сергей Жиленко. Спустя несколько часов после подачи заявки начались звонки из университета. В результате все организаторы за ночь отказались от своей затеи, причем одни говорили об оказанном на них давлении, другие настаивали на исключительно добровольном отказе.

— Мне звонили из деканата и ректората, и после первых слов сразу стало ясно, что в университете откуда-то отлично знают обо мне и заявке на митинг. Я считаю, что такая утечка персональных данных из органа власти недопустима, и хочу, чтобы чиновники, виновные в этом, понесли наказание по закону, — сказал Сергей Жиленко.

По словам депутата гордумы Олега Панькова, сегодня он намерен обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой провести проверку по указанным комсомольчанином фактам.

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