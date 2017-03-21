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09:48 (мск), источник: NewsKo

Соломоново решение

В администрации губернатора упразднят должность заместителя руководителя, курировавшего политические процессы.

По информации из источников, близких к региональным властям, сегодня было принято решение о структуре политического блока администрации губернатора Пермского края.

Должность заместителя руководителя администрации губернатора, курировавшего политические процессы, будет упразднена.

Алексей Чусовитин, занимавший данный пост с декабря прошлого года, перейдёт на работу в реготделение «Единой России», где займётся подготовкой к праймериз и избирательной кампании.

Пост руководителя администрации губернатора сохранит Рустем Юсупов, назначенный на эту должность два месяца назад. Политический блок будет передан в его непосредственное подчинение.

По мнению источников в региональных органах власти, данным решением Максим Решетников отстроился от всех групп влияния, показал свою независимость и развеял появившиеся в последнее время слухи о назначении в администрацию губернатора Игоря Вагина и Константина Захарова. Всё это время их не подтверждали ни в пресс-службе губернатора, ни в избирательной комиссии.

Как отмечают эксперты, сейчас позиции Игоря Вагина очень сильны как к политической, так и в избирательной сфере. Он второй раз за последние полгода прошёл согласования в силовых структурах и администрации президента. И теперь к задачам по открытости и бесконфликтности кампании, с которыми он успешно справился в прошлом году, добавится задача повышения явки и обеспечения максимальной легитимности избранных губернатора Прикамья и Президента России.

В этом ключе решение Максима Решетникова выглядит, действительно, взвешенным и выверенным.

Алексей Копысов, доцент ПНИПУ, политолог:

— Неправильно снимать во время финальной гонки «Формулы-1» руль у исправно работающего болида. Крайизбирком, как этот болид, — сложный, и, в данный момент, качественно отлаженный и отлично работающий механизм. Впереди — губернаторские и президентские выборы. Провести их достойно — это государственная задача, к решению которой готова вся система избирательных комиссий в Прикамье. Поэтому решение губернатора оставить Игоря Вагина на месте руководителя крайизбиркома вполне логично.

Дмитрий Красильников, доктор политических наук, профессор заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, проректор ПГНИУ, председатель Общественной палаты Пермского края:

— Как показал опыт, команда, которую возглавляет Игорь Вагин, команда крайизбиркома, — отлажена, сбалансирована и нацелена на исполнение своей задачи — качественно и профессионально провести две подряд сложнейших избирательных кампании. В условиях, когда главе региона очень важна легитимность избрания — с этой задачей может справиться только крайизбирком во главе с сильным руководителем.

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