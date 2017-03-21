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09:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура внесла еще одно представление главе администрации Нижнего Новгорода

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством проведена проверка соблюдения городской администрацией законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно информации, для учета детей, которые остались без попечения родителей, был сформирован госбанк данных о таких детях.

В соответствии с законодательством РФ сведения о детях для включения в региональный банк данных должны предоставляться органами местного самоуправления в месячный срок, а исключаются в трехдневный срок со дня выявления.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что департамент образования администрации города нарушал указанные сроки передачи в региональное министерство образования сведений о детях для включения их в региональный банк данных.

В связи с этим, прокуратурой города в адрес главы администрации Нижнего Новгорода внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, что это не первое представление в адрес главы городской администрации. Так, Сергею Белову было внесено представление по факту плохого состояния улично-дорожной сети.

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