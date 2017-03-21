Прокуратура внесла еще одно представление главе администрации Нижнего Новгорода

Согласно информации, для учета детей, которые остались без попечения родителей, был сформирован госбанк данных о таких детях.

В соответствии с законодательством РФ сведения о детях для включения в региональный банк данных должны предоставляться органами местного самоуправления в месячный срок, а исключаются в трехдневный срок со дня выявления.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что департамент образования администрации города нарушал указанные сроки передачи в региональное министерство образования сведений о детях для включения их в региональный банк данных.

В связи с этим, прокуратурой города в адрес главы администрации Нижнего Новгорода внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.